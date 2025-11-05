DAX24.050 +0,4%Est505.669 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,04 +1,9%Nas23.582 +1,0%Bitcoin90.799 +2,6%Euro1,1489 ±0,0%Öl63,53 -1,3%Gold3.988 +1,4%
So bewegt sich CoreWeave

CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Mittwochabend mit negativen Vorzeichen

05.11.25 20:23 Uhr
CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Mittwochabend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von CoreWeave gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,1 Prozent auf 113,32 USD.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
CoreWeave
98,00 EUR -2,00 EUR -2,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von CoreWeave nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 2,1 Prozent auf 113,32 USD. Bei 112,18 USD markierte die CoreWeave-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 118,30 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2.625.553 CoreWeave-Aktien.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte CoreWeave am 12.08.2025.

CoreWeave dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,770 USD je Aktie in den CoreWeave-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie

