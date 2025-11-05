DAX24.054 +0,4%Est505.670 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,03 +1,8%Nas23.491 +0,6%Bitcoin89.970 +1,7%Euro1,1484 ±-0,0%Öl64,13 -0,3%Gold3.982 +1,3%
Blick auf CoreWeave-Kurs

CoreWeave Aktie News: CoreWeave zeigt sich am Nachmittag freundlich

05.11.25 16:08 Uhr
CoreWeave Aktie News: CoreWeave zeigt sich am Nachmittag freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von CoreWeave. Zuletzt stieg die CoreWeave-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 117,31 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CoreWeave
102,00 EUR 2,00 EUR 2,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr ging es für das CoreWeave-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 117,31 USD. Im Tageshoch stieg die CoreWeave-Aktie bis auf 118,35 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 118,30 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 773.593 CoreWeave-Aktien umgesetzt.

CoreWeave gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals.

Am 10.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von CoreWeave veröffentlicht werden.

In der CoreWeave-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,770 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie

Amazon-Aktie nach Milliarden-Deal mit OpenAI im Blick - Analysten sehen weiteres Kurspotenzial

CoreWeave-Aktie klettert: Milliarden-Deal mit Meta für KI-Cloud-Infrastruktur

NVIDIA-Partner CoreWeave-Aktie: Vom Börsendebüt mit Dämpfer zum KI-Highflyer

