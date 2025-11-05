CoreWeave Aktie News: CoreWeave zeigt sich am Nachmittag freundlich

Blick auf CoreWeave-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von CoreWeave. Zuletzt stieg die CoreWeave-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 117,31 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das CoreWeave-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 117,31 USD. Im Tageshoch stieg die CoreWeave-Aktie bis auf 118,35 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 118,30 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 773.593 CoreWeave-Aktien umgesetzt.

CoreWeave gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals.

Am 10.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von CoreWeave veröffentlicht werden.

In der CoreWeave-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,770 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

