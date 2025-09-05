CoreWeave Aktie News: CoreWeave legt am Montagnachmittag zu

Aktie im Fokus

Die Aktie von CoreWeave gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das CoreWeave-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,4 Prozent auf 92,08 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die CoreWeave-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 3,4 Prozent auf 92,08 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die CoreWeave-Aktie bei 93,38 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 88,92 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.164.595 CoreWeave-Aktien den Besitzer.

CoreWeave veröffentlichte am 12.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

Die CoreWeave-Bilanz für Q3 2025 wird am 12.11.2025 erwartet.

2025 dürfte CoreWeave einen Verlust von -1,622 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

