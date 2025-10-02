CoreWeave Aktie News: CoreWeave gibt am Donnerstagnachmittag nach

So bewegt sich CoreWeave

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von CoreWeave. Das Papier von CoreWeave befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,4 Prozent auf 136,49 USD ab.

Um 15:53 Uhr fiel die CoreWeave-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 136,49 USD ab. Die CoreWeave-Aktie gab in der Spitze bis auf 136,30 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 140,41 USD. Der Tagesumsatz der CoreWeave-Aktie belief sich zuletzt auf 1.408.401 Aktien.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CoreWeave am 12.08.2025.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 12.11.2025 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem CoreWeave-Verlust in Höhe von -1,677 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie

CoreWeave-Aktie klettert: Milliarden-Deal mit Meta für KI-Cloud-Infrastruktur

NVIDIA-Partner CoreWeave-Aktie: Vom Börsendebüt mit Dämpfer zum KI-Highflyer

CoreWeave-Aktie springt nach Milliarden-Deal mit NVIDIA deutlich an - Gewinnmitnahmen folgen