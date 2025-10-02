DAX24.392 +1,2%Est505.642 +1,1%MSCI World4.317 -0,1%Top 10 Crypto16,48 +1,1%Nas22.776 +0,1%Bitcoin101.685 +0,8%Euro1,1695 -0,3%Öl64,52 -1,4%Gold3.831 -0,9%
So bewegt sich CoreWeave

CoreWeave Aktie News: CoreWeave gibt am Donnerstagnachmittag nach

02.10.25 16:10 Uhr
CoreWeave Aktie News: CoreWeave gibt am Donnerstagnachmittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von CoreWeave. Das Papier von CoreWeave befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,4 Prozent auf 136,49 USD ab.

Um 15:53 Uhr fiel die CoreWeave-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 136,49 USD ab. Die CoreWeave-Aktie gab in der Spitze bis auf 136,30 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 140,41 USD. Der Tagesumsatz der CoreWeave-Aktie belief sich zuletzt auf 1.408.401 Aktien.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CoreWeave am 12.08.2025.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 12.11.2025 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem CoreWeave-Verlust in Höhe von -1,677 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

