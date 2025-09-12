CoreWeave Aktie News: CoreWeave gewinnt am Montagnachmittag kräftig
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von CoreWeave. Die Aktionäre schickten das Papier von CoreWeave nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 6,5 Prozent auf 119,24 USD.
Das Papier von CoreWeave legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 6,5 Prozent auf 119,24 USD. Kurzfristig markierte die CoreWeave-Aktie bei 121,82 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 120,94 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 3.441.415 CoreWeave-Aktien den Besitzer.
Am 12.08.2025 lud CoreWeave zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete.
Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.11.2025 veröffentlicht.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,622 USD je Aktie in den CoreWeave-Büchern.
