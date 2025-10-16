DAX24.272 +0,4%Est505.652 +0,8%MSCI World4.289 -0,3%Top 10 Crypto14,97 -1,6%Nas22.518 -0,7%Bitcoin92.860 -2,3%Euro1,1689 +0,4%Öl62,14 -0,5%Gold4.226 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 HENSOLDT HAG000 NEL ASA A0B733 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit weiter im Blick: DAX schließt freundlich -- US-Börsen tiefer -- Merck vor nächster Wachstumsphase -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield, Gold, Micron, TSMC, D-Wave im Fokus
Top News
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Donnerstagabend Gold, Heizöl, Silber & Co. am Donnerstagabend
Webinar mit Dr. Dennis Riedl: Dein legendärer Herbst-Trade - Das Beste kommt zum Schluss Webinar mit Dr. Dennis Riedl: Dein legendärer Herbst-Trade - Das Beste kommt zum Schluss
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Aktie im Fokus

CoreWeave Aktie News: CoreWeave verteuert sich am Abend

16.10.25 20:23 Uhr
CoreWeave Aktie News: CoreWeave verteuert sich am Abend

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von CoreWeave. Das Papier von CoreWeave legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,2 Prozent auf 142,34 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CoreWeave
119,00 EUR -1,50 EUR -1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr sprang die CoreWeave-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 142,34 USD zu. Die CoreWeave-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 150,39 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 141,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 6.744.801 CoreWeave-Aktien den Besitzer.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CoreWeave am 12.08.2025 vor.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 12.11.2025 erwartet.

Laut Analysten dürfte CoreWeave im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,746 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie

CoreWeave-Aktie klettert: Milliarden-Deal mit Meta für KI-Cloud-Infrastruktur

NVIDIA-Partner CoreWeave-Aktie: Vom Börsendebüt mit Dämpfer zum KI-Highflyer

CoreWeave-Aktie springt nach Milliarden-Deal mit NVIDIA deutlich an - Gewinnmitnahmen folgen

In eigener Sache

Übrigens: CoreWeave und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf CoreWeave

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CoreWeave

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu CoreWeave

DatumMeistgelesen
Wer­bung