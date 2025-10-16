CoreWeave Aktie News: CoreWeave verteuert sich am Abend

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von CoreWeave. Das Papier von CoreWeave legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,2 Prozent auf 142,34 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die CoreWeave-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 142,34 USD zu. Die CoreWeave-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 150,39 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 141,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 6.744.801 CoreWeave-Aktien den Besitzer.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CoreWeave am 12.08.2025 vor.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 12.11.2025 erwartet.

Laut Analysten dürfte CoreWeave im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,746 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

