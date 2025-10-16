CoreWeave Aktie News: CoreWeave verteuert sich am Abend
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von CoreWeave. Das Papier von CoreWeave legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,2 Prozent auf 142,34 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 20:08 Uhr sprang die CoreWeave-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 142,34 USD zu. Die CoreWeave-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 150,39 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 141,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 6.744.801 CoreWeave-Aktien den Besitzer.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CoreWeave am 12.08.2025 vor.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 12.11.2025 erwartet.
Laut Analysten dürfte CoreWeave im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,746 USD einfahren.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie
CoreWeave-Aktie klettert: Milliarden-Deal mit Meta für KI-Cloud-Infrastruktur
NVIDIA-Partner CoreWeave-Aktie: Vom Börsendebüt mit Dämpfer zum KI-Highflyer
CoreWeave-Aktie springt nach Milliarden-Deal mit NVIDIA deutlich an - Gewinnmitnahmen folgen
Übrigens: CoreWeave und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf CoreWeave
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CoreWeave
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com
Nachrichten zu CoreWeave
Analysen zu CoreWeave
Keine Analysen gefunden.