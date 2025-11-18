DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,77 +2,2%Nas22.555 -0,7%Bitcoin80.285 +1,1%Euro1,1587 ±-0,0%Öl64,98 +1,5%Gold4.074 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 SAP 716460 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel tiefrot -- US-Börsen schwächer -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Cloudflare, Rheinmetall, D-Wave, Xpeng, Healthineers im Fokus
Top News
Ausblick: NVIDIA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor Ausblick: NVIDIA stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Dienstagabend um die Kurse der Rohstoffe Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Dienstagabend um die Kurse der Rohstoffe
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Blick auf Aktienkurs

CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend höher

18.11.25 20:23 Uhr
CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend höher

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von CoreWeave. Das Papier von CoreWeave konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,9 Prozent auf 76,74 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CoreWeave
66,60 EUR 1,60 EUR 2,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,9 Prozent auf 76,74 USD zu. Die CoreWeave-Aktie zog in der Spitze bis auf 77,72 USD an. Bei 74,29 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 5.797.704 CoreWeave-Aktien.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte CoreWeave am 10.11.2025 vor.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von CoreWeave wird am 18.02.2026 gerechnet.

Laut Analysten dürfte CoreWeave im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,481 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie

CoreWeave-Aktie trotz Rekordumsatz tiefrot: Prognose enttäuscht Anleger

Amazon-Aktie nach Milliarden-Deal mit OpenAI im Blick - Analysten sehen weiteres Kurspotenzial

CoreWeave-Aktie klettert: Milliarden-Deal mit Meta für KI-Cloud-Infrastruktur

In eigener Sache

Übrigens: CoreWeave und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf CoreWeave

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CoreWeave

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu CoreWeave

DatumMeistgelesen
Wer­bung