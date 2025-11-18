CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend höher

Blick auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von CoreWeave. Das Papier von CoreWeave konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,9 Prozent auf 76,74 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,9 Prozent auf 76,74 USD zu. Die CoreWeave-Aktie zog in der Spitze bis auf 77,72 USD an. Bei 74,29 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 5.797.704 CoreWeave-Aktien.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte CoreWeave am 10.11.2025 vor.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von CoreWeave wird am 18.02.2026 gerechnet.

Laut Analysten dürfte CoreWeave im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,481 USD einfahren.

Redaktion finanzen.net

