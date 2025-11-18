CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend höher
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von CoreWeave. Das Papier von CoreWeave konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,9 Prozent auf 76,74 USD.
Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,9 Prozent auf 76,74 USD zu. Die CoreWeave-Aktie zog in der Spitze bis auf 77,72 USD an. Bei 74,29 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 5.797.704 CoreWeave-Aktien.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte CoreWeave am 10.11.2025 vor.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von CoreWeave wird am 18.02.2026 gerechnet.
Laut Analysten dürfte CoreWeave im Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -1,481 USD einfahren.
