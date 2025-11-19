CoreWeave Aktie News: Anleger schicken CoreWeave am Abend auf rotes Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von CoreWeave. Die CoreWeave-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 73,86 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Um 20:08 Uhr ging es für die CoreWeave-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 73,86 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die CoreWeave-Aktie bis auf 72,90 USD. Bei 74,90 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 4.249.430 CoreWeave-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 10.11.2025 äußerte sich CoreWeave zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals.
CoreWeave dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 18.02.2026 präsentieren.
In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,481 USD je CoreWeave-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie
Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com
