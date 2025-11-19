DAX23.218 +0,2%Est505.556 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,19 -4,8%Nas22.560 +0,6%Bitcoin77.778 -3,0%Euro1,1542 -0,3%Öl63,53 -2,0%Gold4.075 +0,2%
Aktie im Blick

CoreWeave Aktie News: CoreWeave gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

19.11.25 16:08 Uhr
CoreWeave Aktie News: CoreWeave gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von CoreWeave. Zuletzt sprang die CoreWeave-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 75,77 USD zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 75,77 USD zu. Die CoreWeave-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 76,82 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 74,90 USD. Der Tagesumsatz der CoreWeave-Aktie belief sich zuletzt auf 1.009.920 Aktien.

CoreWeave gewährte am 10.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

CoreWeave dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 18.02.2026 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass CoreWeave 2025 einen Verlust in Höhe von -1,481 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

