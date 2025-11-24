CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von CoreWeave gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von CoreWeave legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 72,33 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von CoreWeave nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,9 Prozent auf 72,33 USD. Kurzfristig markierte die CoreWeave-Aktie bei 74,08 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 72,76 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 994.384 CoreWeave-Aktien den Besitzer.

CoreWeave ließ sich am 10.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte CoreWeave am 18.02.2026 präsentieren.

2025 dürfte CoreWeave einen Verlust von -1,466 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie

Portfolio im Fokus: In diese US-Aktien hat NVIDIA im 3. Quartal 2025 investiert

CoreWeave-Aktie trotz Rekordumsatz tiefrot: Prognose enttäuscht Anleger

Amazon-Aktie nach Milliarden-Deal mit OpenAI im Blick - Analysten sehen weiteres Kurspotenzial