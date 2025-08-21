CoreWeave Aktie News: CoreWeave zündet am Abend Kursrakete

So bewegt sich CoreWeave

Die Aktie von CoreWeave gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von CoreWeave legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 8,0 Prozent auf 104,67 USD.

Die CoreWeave-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 8,0 Prozent auf 104,67 USD. Die CoreWeave-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 105,50 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 100,51 USD. Von der CoreWeave-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.344.516 Stück gehandelt.

CoreWeave veröffentlichte am 12.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte CoreWeave Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,622 USD je Aktie in den CoreWeave-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie

NVIDIA-Portfolio im Fokus: In diese Aktien hat der KI-Gigant im zweiten Quartal 2025 investiert

Umsatzrekord vs. Profitabilitätssorgen: Wieso die CoreWeave-Aktie abrauscht

Warum die CoreWeave-Aktie Mitte August auf Talfahrt gehen könnte