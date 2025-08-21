DAX24.040 ±-0,0%ESt505.397 +0,1%Top 10 Crypto15,90 -0,6%Dow45.603 +0,1%Nas21.723 +0,6%Bitcoin96.229 +0,8%Euro1,1687 +0,4%Öl68,53 +1,1%Gold3.419 +0,6%
So bewegt sich CoreWeave

CoreWeave Aktie News: CoreWeave zündet am Abend Kursrakete

28.08.25 20:24 Uhr
CoreWeave Aktie News: CoreWeave zündet am Abend Kursrakete

Die Aktie von CoreWeave gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von CoreWeave legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 8,0 Prozent auf 104,67 USD.

Die CoreWeave-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 8,0 Prozent auf 104,67 USD. Die CoreWeave-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 105,50 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 100,51 USD. Von der CoreWeave-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.344.516 Stück gehandelt.

CoreWeave veröffentlichte am 12.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte CoreWeave Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,622 USD je Aktie in den CoreWeave-Büchern.

Redaktion finanzen.net

