CoreWeave Aktie News: CoreWeave zündet am Abend Kursrakete
Die Aktie von CoreWeave gehört am Donnerstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von CoreWeave legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 8,0 Prozent auf 104,67 USD.
Die CoreWeave-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 8,0 Prozent auf 104,67 USD. Die CoreWeave-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 105,50 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 100,51 USD. Von der CoreWeave-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.344.516 Stück gehandelt.
CoreWeave veröffentlichte am 12.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel.
Voraussichtlich am 12.11.2025 dürfte CoreWeave Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -1,622 USD je Aktie in den CoreWeave-Büchern.
Redaktion finanzen.net
