CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Donnerstagnachmittag im Bärenmodus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von CoreWeave. Die CoreWeave-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 5,2 Prozent auf 132,70 USD ab.

Die CoreWeave-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 5,2 Prozent auf 132,70 USD ab. Das Tagestief markierte die CoreWeave-Aktie bei 132,15 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 135,58 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten CoreWeave-Aktien beläuft sich auf 1.703.316 Stück.

CoreWeave ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

CoreWeave wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,770 USD je CoreWeave-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie

CoreWeave-Aktie klettert: Milliarden-Deal mit Meta für KI-Cloud-Infrastruktur

NVIDIA-Partner CoreWeave-Aktie: Vom Börsendebüt mit Dämpfer zum KI-Highflyer

CoreWeave-Aktie springt nach Milliarden-Deal mit NVIDIA deutlich an - Gewinnmitnahmen folgen