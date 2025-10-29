DAX24.124 -0,6%Est505.706 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,45 +2,9%Nas23.885 +0,2%Bitcoin95.326 -1,7%Euro1,1588 -0,5%Öl64,82 +0,6%Gold3.937 -0,1%
Aktienkurs im Fokus

CoreWeave Aktie News: CoreWeave schiebt sich am Abend vor

29.10.25 20:23 Uhr
CoreWeave Aktie News: CoreWeave schiebt sich am Abend vor

Die Aktie von CoreWeave gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von CoreWeave legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,6 Prozent auf 139,65 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CoreWeave
117,00 EUR -0,50 EUR -0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr ging es für das CoreWeave-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,6 Prozent auf 139,65 USD. Die CoreWeave-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 140,11 USD. Bei 137,56 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 2.890.257 CoreWeave-Aktien den Besitzer.

Am 12.08.2025 äußerte sich CoreWeave zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2025 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass CoreWeave im Jahr 2025 -1,770 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

