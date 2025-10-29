CoreWeave Aktie News: CoreWeave schiebt sich am Abend vor

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von CoreWeave gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von CoreWeave legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,6 Prozent auf 139,65 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für das CoreWeave-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 3,6 Prozent auf 139,65 USD. Die CoreWeave-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 140,11 USD. Bei 137,56 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 2.890.257 CoreWeave-Aktien den Besitzer.

Am 12.08.2025 äußerte sich CoreWeave zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2025 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass CoreWeave im Jahr 2025 -1,770 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

