CoreWeave Aktie News: CoreWeave zeigt sich am Mittwochnachmittag fester
Die Aktie von CoreWeave gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die CoreWeave-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 136,97 USD.
Um 15:53 Uhr sprang die CoreWeave-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 136,97 USD zu. Im Tageshoch stieg die CoreWeave-Aktie bis auf 138,77 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 137,56 USD. Bisher wurden heute 1.190.375 CoreWeave-Aktien gehandelt.
CoreWeave ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.
CoreWeave dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 präsentieren.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass CoreWeave 2025 einen Verlust in Höhe von -1,770 USD ausweisen wird.
