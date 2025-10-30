DAX24.119 ±-0,0%Est505.699 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -3,8%Nas23.581 -1,6%Bitcoin92.488 -2,5%Euro1,1569 -0,3%Öl64,68 -0,3%Gold4.019 +1,9%
Aktienentwicklung

CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Donnerstagabend mit Abschlägen

30.10.25 20:23 Uhr
CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Donnerstagabend mit Abschlägen

Die Aktie von CoreWeave gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von CoreWeave befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 4,3 Prozent auf 133,93 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CoreWeave
117,50 EUR -3,50 EUR -2,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von CoreWeave nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 4,3 Prozent auf 133,93 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die CoreWeave-Aktie bis auf 130,45 USD. Bei 135,58 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.949.532 CoreWeave-Aktien umgesetzt.

Am 12.08.2025 hat CoreWeave die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von CoreWeave wird am 10.11.2025 gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,770 USD je CoreWeave-Aktie.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

