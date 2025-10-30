CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Donnerstagabend mit Abschlägen
Die Aktie von CoreWeave gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von CoreWeave befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 4,3 Prozent auf 133,93 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die Aktionäre schickten das Papier von CoreWeave nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 4,3 Prozent auf 133,93 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die CoreWeave-Aktie bis auf 130,45 USD. Bei 135,58 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 3.949.532 CoreWeave-Aktien umgesetzt.
Am 12.08.2025 hat CoreWeave die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von CoreWeave wird am 10.11.2025 gerechnet.
Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -1,770 USD je CoreWeave-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com
