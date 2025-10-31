DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -1,3%Nas23.635 +0,2%Bitcoin94.655 +1,2%Euro1,1523 -0,4%Öl65,06 +0,5%Gold3.986 -1,3%
CoreWeave Aktie News: CoreWeave gewinnt am Nachmittag an Fahrt

31.10.25 16:08 Uhr
CoreWeave Aktie News: CoreWeave gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Die Aktie von CoreWeave zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von CoreWeave zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 3,8 Prozent auf 136,07 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CoreWeave
115,00 EUR -2,50 EUR -2,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,8 Prozent auf 136,07 USD zu. Die CoreWeave-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 136,07 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 133,50 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.009.692 CoreWeave-Aktien umgesetzt.

CoreWeave veröffentlichte am 12.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.11.2025 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2028 gehen Experten vorab davon aus, dass CoreWeave ein EPS in Höhe von 3,58 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie

