Blick auf Aktienkurs

CoreWeave Aktie News: CoreWeave gewinnt am Abend

31.10.25 20:23 Uhr
CoreWeave Aktie News: CoreWeave gewinnt am Abend

Die Aktie von CoreWeave gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,2 Prozent auf 135,24 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CoreWeave
115,00 EUR -2,50 EUR -2,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von CoreWeave legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,2 Prozent auf 135,24 USD. Bei 138,30 USD erreichte die CoreWeave-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 133,50 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2.891.680 CoreWeave-Aktien.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CoreWeave am 12.08.2025.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte CoreWeave am 10.11.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2028 einen Gewinn in Höhe von 3,58 USD je CoreWeave-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie

CoreWeave-Aktie klettert: Milliarden-Deal mit Meta für KI-Cloud-Infrastruktur

NVIDIA-Partner CoreWeave-Aktie: Vom Börsendebüt mit Dämpfer zum KI-Highflyer

CoreWeave-Aktie springt nach Milliarden-Deal mit NVIDIA deutlich an - Gewinnmitnahmen folgen

