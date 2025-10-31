CoreWeave Aktie News: CoreWeave gewinnt am Abend

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von CoreWeave gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 3,2 Prozent auf 135,24 USD zu.

Das Papier von CoreWeave legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,2 Prozent auf 135,24 USD. Bei 138,30 USD erreichte die CoreWeave-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 133,50 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2.891.680 CoreWeave-Aktien.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CoreWeave am 12.08.2025.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte CoreWeave am 10.11.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2028 einen Gewinn in Höhe von 3,58 USD je CoreWeave-Aktie.

