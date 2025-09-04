Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning tendiert am Freitagabend nordwärts

Corning im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Corning. Zuletzt konnte die Aktie von Corning zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,6 Prozent auf 70,83 USD.

Das Papier von Corning legte um 20:07 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,6 Prozent auf 70,83 USD. Der Kurs der Corning-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 70,95 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 70,27 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Corning-Aktien beläuft sich auf 611.776 Stück.

Am 05.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,95 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Corning-Aktie derzeit noch 0,17 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 37,50 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Corning-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,12 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,15 USD.

Am 29.07.2025 legte Corning die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,54 USD. Im Vorjahresviertel hatte Corning 0,12 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,79 Prozent auf 3,86 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,25 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2025 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Corning-Aktie in Höhe von 2,47 USD im Jahr 2025 aus.

