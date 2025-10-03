Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Freitagabend im Aufwind

Corning im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Corning. Das Papier von Corning legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 83,36 USD.

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 83,36 USD zu. Die Corning-Aktie legte bis auf 84,18 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den New York-Handel startete das Papier bei 83,03 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Corning-Aktien beläuft sich auf 477.151 Stück.

Bei einem Wert von 83,72 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2025). Gewinne von 0,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 37,50 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 55,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Corning-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,15 USD ausgeschüttet werden.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Corning am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,12 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,86 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Corning einen Umsatz von 3,25 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. Am 03.11.2026 wird Corning schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Corning-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,48 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Corning-Aktie

Trump bringt Strafzölle von 100 Prozent auf Chips ins Spiel - und zeigt Lösungsweg auf

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

S&P 500-Titel Corning-Aktie: Diese Dividende sieht Corning für Anteilseigner vor