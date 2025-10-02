Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Corning am Donnerstagabend auf rotes Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Corning. Die Corning-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 82,88 USD ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von Corning nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:07 Uhr 0,3 Prozent auf 82,88 USD. Die Corning-Aktie gab in der Spitze bis auf 81,91 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 83,80 USD. Bisher wurden via New York 429.674 Corning-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 02.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 84,35 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,77 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,50 USD ab. Der aktuelle Kurs der Corning-Aktie ist somit 54,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,15 USD. Im Vorjahr hatte Corning 1,12 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Corning am 29.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,54 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,12 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,86 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Corning einen Umsatz von 3,25 Mrd. USD eingefahren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Corning am 28.10.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Corning.
Den erwarteten Gewinn je Corning-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,48 USD fest.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu Corning Inc.
Analysen zu Corning Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2019
|Corning Overweight
|Barclays Capital
|26.10.2016
|Corning Buy
|Deutsche Bank AG
|13.06.2016
|Corning Hold
|Standpoint Research
|08.04.2016
|Corning Buy
|Deutsche Bank AG
|28.10.2015
|Corning Neutral
|UBS AG
