Kurs der Corning

Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Donnerstagnachmittag in Rot

02.10.25 16:10 Uhr
Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Donnerstagnachmittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Corning. Das Papier von Corning befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,7 Prozent auf 82,55 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Corning Inc.
71,47 EUR 0,24 EUR 0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Corning-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 82,55 USD. Der Kurs der Corning-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 82,33 USD nach. Mit einem Wert von 83,80 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 149.289 Corning-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 84,35 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Corning-Aktie somit 2,13 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,50 USD am 08.04.2025. Der derzeitige Kurs der Corning-Aktie liegt somit 120,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Corning-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,12 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,15 USD belaufen.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,54 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,86 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Corning einen Umsatz von 3,25 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2025 terminiert. Am 03.11.2026 wird Corning schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,48 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Nachrichten zu Corning Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Corning Inc.

DatumRatingAnalyst
08.08.2019Corning OverweightBarclays Capital
26.10.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
13.06.2016Corning HoldStandpoint Research
08.04.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
28.10.2015Corning NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2019Corning OverweightBarclays Capital
26.10.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
08.04.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
28.10.2015Corning OutperformRBC Capital Markets
29.09.2015Corning OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
13.06.2016Corning HoldStandpoint Research
28.10.2015Corning NeutralUBS AG
28.01.2015Corning Sector PerformRBC Capital Markets
04.11.2014Corning HoldStandpoint Research
09.08.2012Corning neutralCitigroup Corp.
DatumRatingAnalyst
15.01.2009Corning DowngradeMerrill Lynch & Co., Inc.
19.11.2008Corning DowngradeDavenport & Company LLC
29.07.2005Corning höheres KurszielLazard Freres
28.07.2005Update Corning Inc.: SellLazard Freres

