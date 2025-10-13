Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning legt am Montagnachmittag zu

Notierung im Blick

Die Aktie von Corning gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Corning zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,7 Prozent auf 86,02 USD.

Die Corning-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 86,02 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 85,11 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 213.389 Corning-Aktien.

Bei einem Wert von 87,77 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.10.2025). Mit einem Zuwachs von 2,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 37,50 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Corning-Aktie derzeit noch 56,41 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,12 USD an Corning-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,15 USD.

Am 29.07.2025 legte Corning die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,54 USD gegenüber 0,12 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Corning mit einem Umsatz von insgesamt 3,86 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,25 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 18,79 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Corning Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 03.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Corning einen Gewinn von 2,48 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

