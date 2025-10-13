Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning macht am Abend Boden gut
Die Aktie von Corning gehört am Montagabend zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Corning legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 4,0 Prozent auf 86,29 USD.
Um 20:07 Uhr stieg die Corning-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 4,0 Prozent auf 86,29 USD. In der Spitze legte die Corning-Aktie bis auf 86,62 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 85,11 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 355.730 Corning-Aktien.
Am 10.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,77 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,72 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 37,50 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 56,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,15 USD. Im Vorjahr erhielten Corning-Aktionäre 1,12 USD je Wertpapier.
Corning gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,54 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,12 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,86 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 3,25 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Corning wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Corning möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,48 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
