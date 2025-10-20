Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Abend stärker
Die Aktie von Corning zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die Corning-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.
Um 20:08 Uhr ging es für das Corning-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 85,48 USD. Die Corning-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 86,00 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 85,23 USD. Bisher wurden via New York 376.363 Corning-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 11.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,77 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 2,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 37,50 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 56,13 Prozent könnte die Corning-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem Corning seine Aktionäre 2024 mit 1,12 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,15 USD je Aktie ausschütten.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Corning am 29.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Corning ein EPS von 0,12 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,86 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,25 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Corning am 28.10.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Corning.
In der Corning-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,48 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Alle: Alle Empfehlungen