Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Montagnachmittag freundlich

Kursverlauf

20.10.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Corning zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Corning nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 85,27 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Corning Inc.
72,93 EUR 0,16 EUR 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel gewannen die Corning-Papiere um 15:52 Uhr 0,9 Prozent. Kurzfristig markierte die Corning-Aktie bei 85,59 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 85,23 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 144.838 Corning-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.10.2025 bei 87,77 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Corning-Aktie derzeit noch 2,93 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 37,50 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 56,02 Prozent.

Nachdem Corning seine Aktionäre 2024 mit 1,12 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,15 USD je Aktie ausschütten.

Corning ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,54 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Corning 0,12 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 3,86 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,25 Mrd. USD umgesetzt.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,48 USD je Aktie in den Corning-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Corning-Aktie

Bilanzen und Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Trump bringt Strafzölle von 100 Prozent auf Chips ins Spiel - und zeigt Lösungsweg auf

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Corning Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Corning Inc.

DatumRatingAnalyst
08.08.2019Corning OverweightBarclays Capital
26.10.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
13.06.2016Corning HoldStandpoint Research
08.04.2016Corning BuyDeutsche Bank AG
28.10.2015Corning NeutralUBS AG
