Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Donnerstagnachmittag nahe Nulllinie

21.08.25 16:11 Uhr
Die Aktie von Corning zeigt sich am Donnerstagnachmittag ohne große Bewegung. Im New York-Handel kam die Corning-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 64,63 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Corning Inc.
55,27 EUR 0,49 EUR 0,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Corning-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 64,63 USD. Die Corning-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 64,75 USD. Die Corning-Aktie sank bis auf 64,50 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 64,51 USD. Bisher wurden heute 40.134 Corning-Aktien gehandelt.

Am 08.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 66,50 USD an. 2,89 Prozent Plus fehlen der Corning-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 37,50 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,98 Prozent.

Corning-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,15 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Corning am 29.07.2025 vor. Corning hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,54 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,12 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 3,86 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,25 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Corning dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Corning-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,47 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

