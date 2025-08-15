Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning am Abend höher

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Corning gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Corning-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Plus bei 65,05 USD.

Im New York-Handel gewannen die Corning-Papiere um 20:07 Uhr 0,7 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Corning-Aktie sogar auf 65,05 USD. Mit einem Wert von 64,51 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 178.010 Corning-Aktien den Besitzer.

Am 08.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 66,50 USD. Der derzeitige Kurs der Corning-Aktie liegt somit 2,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 37,50 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 42,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Corning seine Aktionäre 2024 mit 1,12 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,15 USD je Aktie ausschütten.

Am 29.07.2025 hat Corning die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,54 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 3,86 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,25 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Corning-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Corning-Gewinn in Höhe von 2,47 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Corning-Aktie

Trump bringt Strafzölle von 100 Prozent auf Chips ins Spiel - und zeigt Lösungsweg auf

Bilanzen: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

S&P 500-Titel Corning-Aktie: Diese Dividende sieht Corning für Anteilseigner vor