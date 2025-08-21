Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Corning zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 65,45 USD zu.

Die Corning-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 65,45 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Corning-Aktie bei 65,52 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 65,22 USD. Zuletzt wurden via New York 43.777 Corning-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.08.2025 bei 66,50 USD. Derzeit notiert die Corning-Aktie damit 1,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,50 USD am 08.04.2025. Der derzeitige Kurs der Corning-Aktie liegt somit 74,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Corning-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,15 USD aus.

Am 29.07.2025 hat Corning die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,54 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,12 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 3,86 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,25 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Corning am 04.11.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Corning ein EPS in Höhe von 2,47 USD in den Büchern stehen haben wird.

