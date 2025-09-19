Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning gibt am Abend ab

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Corning. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 78,69 USD.

Die Corning-Aktie musste um 20:08 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 78,69 USD. Die Corning-Aktie sank bis auf 78,11 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 79,40 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Corning-Aktien beläuft sich auf 485.238 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (79,97 USD) erklomm das Papier am 19.09.2025. 1,63 Prozent Plus fehlen der Corning-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 37,50 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Corning-Aktie ist somit 52,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Corning seine Aktionäre 2024 mit 1,12 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,15 USD je Aktie ausschütten.

Am 29.07.2025 hat Corning die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,12 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,86 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Corning einen Umsatz von 3,25 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Corning am 04.11.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Corning-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,48 USD fest.

