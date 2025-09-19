DAX23.631 +0,4%ESt505.480 +0,7%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.548 +0,4%Nas22.733 -0,3%Bitcoin95.718 +0,2%Euro1,1796 ±-0,0%Öl67,88 +2,0%Gold3.778 +0,8%
Blick auf Aktienkurs

Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

23.09.25 16:10 Uhr
Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Die Aktie von Corning zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Corning-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 79,30 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Corning Inc.
67,25 EUR 0,03 EUR 0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr wies die Corning-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 79,30 USD nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Corning-Aktie bei 79,64 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 79,20 USD. Bisher wurden heute 110.283 Corning-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 79,97 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.09.2025). Der aktuelle Kurs der Corning-Aktie ist somit 0,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 37,50 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 52,71 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Corning-Aktie.

Corning-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,12 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,15 USD belaufen.

Corning gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,54 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,12 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Corning im vergangenen Quartal 3,86 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Corning 3,25 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Corning am 04.11.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Corning-Gewinn in Höhe von 2,48 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Corning-Aktie

mehr Analysen