Corning Aktie News: S&P 500 Aktie Corning tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Corning. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 68,48 USD.

Um 15:52 Uhr rutschte die Corning-Aktie in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 68,48 USD ab. Im Tief verlor die Corning-Aktie bis auf 68,23 USD. Bei 68,36 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 114.814 Corning-Aktien.

Am 28.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 69,29 USD. Mit einem Zuwachs von 1,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 37,50 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Corning-Aktie derzeit noch 45,24 Prozent Luft nach unten.

Nach 1,12 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,15 USD je Corning-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Corning am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,12 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Corning 3,86 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,25 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2025 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,47 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

