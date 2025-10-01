CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von CrowdStrike gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von CrowdStrike konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 491,12 USD.

Das Papier von CrowdStrike legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 491,12 USD. In der Spitze legte die CrowdStrike-Aktie bis auf 494,18 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 487,75 USD. Der Tagesumsatz der CrowdStrike-Aktie belief sich zuletzt auf 63.499 Aktien.

Bei 517,69 USD markierte der Titel am 04.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die CrowdStrike-Aktie damit 5,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 272,76 USD fiel das Papier am 02.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CrowdStrike-Aktie 44,46 Prozent sinken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je CrowdStrike-Aktie.

CrowdStrike gewährte am 27.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,31 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,19 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,17 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 963,87 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.12.2025 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CrowdStrike einen Gewinn von 3,67 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

