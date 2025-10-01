CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Mittwochabend mit Aufschlag

CrowdStrike im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von CrowdStrike. Die Aktionäre schickten das Papier von CrowdStrike nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 492,66 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die CrowdStrike-Papiere um 20:07 Uhr 0,5 Prozent. Bei 496,32 USD erreichte die CrowdStrike-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 487,75 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 261.269 CrowdStrike-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 517,69 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.07.2025). Der derzeitige Kurs der CrowdStrike-Aktie liegt somit 4,83 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 272,76 USD am 02.10.2024. Derzeit notiert die CrowdStrike-Aktie damit 80,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

CrowdStrike-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 27.08.2025 hat CrowdStrike die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,31 USD gegenüber 0,19 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite standen 1,17 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 963,87 Mio. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 02.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der CrowdStrike-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,67 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

