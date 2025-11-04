CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Dienstagabend leichter

Notierung im Fokus

Die Aktie von CrowdStrike gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die CrowdStrike-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 3,0 Prozent auf 535,20 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von CrowdStrike nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:07 Uhr 3,0 Prozent auf 535,20 USD. Zwischenzeitlich weitete die CrowdStrike-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 532,99 USD aus. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 540,48 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 388.775 CrowdStrike-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.11.2025 bei 555,74 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,84 Prozent hinzugewinnen. Am 05.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 295,25 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die CrowdStrike-Aktie mit einem Verlust von 44,83 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten CrowdStrike-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

CrowdStrike gewährte am 27.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,31 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CrowdStrike im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,17 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 963,87 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 02.12.2025 dürfte die Q3 2026-Bilanz von CrowdStrike veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je CrowdStrike-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,67 USD fest.

