CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von CrowdStrike
Die Aktie von CrowdStrike gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die CrowdStrike-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 545,00 USD ab.
Werte in diesem Artikel
Die CrowdStrike-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 545,00 USD abwärts. Das Tagestief markierte die CrowdStrike-Aktie bei 534,22 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 540,48 USD. Zuletzt wechselten 120.546 CrowdStrike-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.11.2025 bei 555,74 USD. Derzeit notiert die CrowdStrike-Aktie damit 1,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 295,25 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 45,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CrowdStrike-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.
Am 27.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CrowdStrike ein Ergebnis je Aktie von 0,19 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 963,87 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,17 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte CrowdStrike am 02.12.2025 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,67 USD je CrowdStrike-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur CrowdStrike-Aktie
Diese KI-Aktien haben 2025 den S&P 500 deutlich übertroffen - und sind sogar NVIDIA voraus
CrowdStrike-Aktie gewinnt: Umsatz von CrowdStrike knackt Milliardenschwelle
Ausblick: CrowdStrike veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Übrigens: CrowdStrike und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf CrowdStrike
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CrowdStrike
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com
Nachrichten zu CrowdStrike
Analysen zu CrowdStrike
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.07.2019
|CrowdStrike A Overweight
|Barclays Capital
|19.07.2019
|CrowdStrike A Buy
|Needham & Company, LLC
|08.07.2019
|CrowdStrike A Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|08.07.2019
|CrowdStrike A Overweight
|Barclays Capital
|08.07.2019
|CrowdStrike A Buy
|Needham & Company, LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.07.2019
|CrowdStrike A Overweight
|Barclays Capital
|19.07.2019
|CrowdStrike A Buy
|Needham & Company, LLC
|08.07.2019
|CrowdStrike A Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|08.07.2019
|CrowdStrike A Overweight
|Barclays Capital
|08.07.2019
|CrowdStrike A Buy
|Needham & Company, LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CrowdStrike nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen