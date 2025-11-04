CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von CrowdStrike

CrowdStrike im Fokus

Die Aktie von CrowdStrike gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die CrowdStrike-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 545,00 USD ab.

Die CrowdStrike-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 545,00 USD abwärts. Das Tagestief markierte die CrowdStrike-Aktie bei 534,22 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 540,48 USD. Zuletzt wechselten 120.546 CrowdStrike-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.11.2025 bei 555,74 USD. Derzeit notiert die CrowdStrike-Aktie damit 1,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 295,25 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 45,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CrowdStrike-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Am 27.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CrowdStrike ein Ergebnis je Aktie von 0,19 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 963,87 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,17 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte CrowdStrike am 02.12.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,67 USD je CrowdStrike-Aktie.

