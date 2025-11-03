CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von CrowdStrike gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 547,71 USD zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,9 Prozent auf 547,71 USD zu. Die CrowdStrike-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 553,49 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 549,30 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 83.974 CrowdStrike-Aktien.

Am 03.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 553,49 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der CrowdStrike-Aktie. Bei einem Wert von 295,25 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je CrowdStrike-Aktie.

CrowdStrike ließ sich am 27.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. CrowdStrike vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,31 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,17 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 963,87 Mio. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.12.2025 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je CrowdStrike-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,67 USD fest.

