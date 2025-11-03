CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike reagiert am Montagabend positiv

Aktie im Blick

Die Aktie von CrowdStrike gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die CrowdStrike-Papiere zuletzt 2,1 Prozent.

Das Papier von CrowdStrike legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,1 Prozent auf 554,36 USD. Die CrowdStrike-Aktie legte bis auf 555,74 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 549,30 USD. Der Tagesumsatz der CrowdStrike-Aktie belief sich zuletzt auf 243.939 Aktien.

Am 03.11.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 555,74 USD. Der derzeitige Kurs der CrowdStrike-Aktie liegt somit 0,25 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.11.2024 bei 295,25 USD. Derzeit notiert die CrowdStrike-Aktie damit 87,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CrowdStrike am 27.08.2025. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,31 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CrowdStrike ein EPS von 0,19 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat CrowdStrike mit einem Umsatz von insgesamt 1,17 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 963,87 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 21,28 Prozent gesteigert.

CrowdStrike dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 02.12.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,67 USD je Aktie in den CrowdStrike-Büchern.

