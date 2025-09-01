CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike steigt am Mittwochabend

Notierung im Blick

Die Aktie von CrowdStrike gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 426,11 USD zu.

Um 20:05 Uhr konnte die Aktie von CrowdStrike zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 426,11 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die CrowdStrike-Aktie bei 433,58 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 427,92 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 395.028 CrowdStrike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.07.2025 bei 517,69 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CrowdStrike-Aktie derzeit noch 21,49 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 242,42 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für CrowdStrike-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

CrowdStrike ließ sich am 27.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,31 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CrowdStrike 0,19 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CrowdStrike im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,28 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,17 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 963,87 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 02.12.2025 dürfte die Q3 2026-Bilanz von CrowdStrike veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,66 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

