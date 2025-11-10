DAX23.976 +1,7%Est505.669 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,50 +4,9%Nas23.310 +1,3%Bitcoin91.046 +0,4%Euro1,1550 -0,1%Öl63,39 -0,5%Gold4.091 +2,3%
CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike gewinnt am Montagnachmittag

10.11.25 16:08 Uhr
CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike gewinnt am Montagnachmittag

Die Aktie von CrowdStrike zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die CrowdStrike-Papiere zuletzt 1,9 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CrowdStrike
470,95 EUR 4,45 EUR 0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von CrowdStrike zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,9 Prozent auf 549,98 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die CrowdStrike-Aktie bei 553,65 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 547,23 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 95.929 CrowdStrike-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.11.2025 auf bis zu 555,74 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,05 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 298,27 USD. Mit einem Kursverlust von 45,77 Prozent würde die CrowdStrike-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte CrowdStrike am 27.08.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CrowdStrike ein Ergebnis je Aktie von 0,19 USD vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,17 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 963,87 Mio. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 02.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 01.12.2026 dürfte CrowdStrike die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass CrowdStrike ein EPS in Höhe von 3,67 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Analysen zu CrowdStrike

DatumRatingAnalyst
19.07.2019CrowdStrike A OverweightBarclays Capital
19.07.2019CrowdStrike A BuyNeedham & Company, LLC
08.07.2019CrowdStrike A OutperformOppenheimer & Co. Inc.
08.07.2019CrowdStrike A OverweightBarclays Capital
08.07.2019CrowdStrike A BuyNeedham & Company, LLC
