Aktienentwicklung

07.11.25 16:08 Uhr
CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike fällt am Nachmittag

Die Aktie von CrowdStrike gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CrowdStrike-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 522,56 USD.

CrowdStrike
449,00 EUR -8,10 EUR -1,77%
Um 15:53 Uhr ging es für die CrowdStrike-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 522,56 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die CrowdStrike-Aktie bis auf 520,28 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 526,66 USD. Bisher wurden heute 80.837 CrowdStrike-Aktien gehandelt.

Am 04.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 555,74 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der CrowdStrike-Aktie. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 298,27 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CrowdStrike-Aktie 42,92 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

CrowdStrike gewährte am 27.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei -0,31 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,19 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,28 Prozent auf 1,17 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 963,87 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 02.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass CrowdStrike im Jahr 2026 3,67 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CrowdStrike-Aktie

Analysen zu CrowdStrike

DatumRatingAnalyst
19.07.2019CrowdStrike A OverweightBarclays Capital
19.07.2019CrowdStrike A BuyNeedham & Company, LLC
08.07.2019CrowdStrike A OutperformOppenheimer & Co. Inc.
08.07.2019CrowdStrike A OverweightBarclays Capital
08.07.2019CrowdStrike A BuyNeedham & Company, LLC
