Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000er-Marke: DAX tiefrot -- US-Börsen leichter -- Rheinmetall mit starker Bilanz -- Celsius, D-Wave, Moderna, NVIDIA, Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid im Fokus
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Nachmittag
DAX hat Zahlenflut zu verdauen - Abwärtsdruck nimmt zu - 24.000er-Marke weiter umkämpft DAX hat Zahlenflut zu verdauen - Abwärtsdruck nimmt zu - 24.000er-Marke weiter umkämpft
Profil
Kursverlauf

CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

06.11.25 16:08 Uhr

06.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von CrowdStrike. Die CrowdStrike-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,1 Prozent auf 528,42 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CrowdStrike
457,10 EUR -5,55 EUR -1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die CrowdStrike-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 1,1 Prozent auf 528,42 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte CrowdStrike-Aktie bei 519,14 USD. Bei 526,68 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 89.597 CrowdStrike-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (555,74 USD) erklomm das Papier am 04.11.2025. Der derzeitige Kurs der CrowdStrike-Aktie liegt somit 4,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 298,27 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für CrowdStrike-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CrowdStrike am 27.08.2025 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,19 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,28 Prozent auf 1,17 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 963,87 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte CrowdStrike am 02.12.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass CrowdStrike im Jahr 2026 3,67 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CrowdStrike-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Nachrichten zu CrowdStrike

DatumMeistgelesen
Analysen zu CrowdStrike

DatumRatingAnalyst
