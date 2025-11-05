DAX24.051 +0,4%Est505.667 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,03 +1,8%Nas23.495 +0,6%Bitcoin89.970 +1,7%Euro1,1484 ±-0,0%Öl64,13 -0,3%Gold3.982 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Tesla A1CX3T RENK RENK73 BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX höher - über 24.000er-Marke -- US-Börsen fester -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- BMW steigert Gewinn -- Amazon, Fresenius, Aurora Cannabis, Rüstungsaktien, AMD, DroneShield im Fokus
Top News
Allianz-Aktie im Fokus: Kursrücksetzer vor Quartalszahlen - Insidertrade Allianz-Aktie im Fokus: Kursrücksetzer vor Quartalszahlen - Insidertrade
QIAGEN-Aktie fällt dennoch: Prognose erhöht - CEO-Wechsel, Übernahme und Aktienrückkauf angekündigt QIAGEN-Aktie fällt dennoch: Prognose erhöht - CEO-Wechsel, Übernahme und Aktienrückkauf angekündigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Webkonferenz: Investmentausblick von Dr. Jan Ehrhardt & Stefan Breintner - Jetzt anmelden
Fokus auf Aktienkurs

CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Mittwochnachmittag in Rot

05.11.25 16:08 Uhr
CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Mittwochnachmittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von CrowdStrike. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 530,24 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CrowdStrike
465,80 EUR 1,80 EUR 0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 530,24 USD. Die CrowdStrike-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 527,88 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 533,49 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 64.266 CrowdStrike-Aktien umgesetzt.

Am 04.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 555,74 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CrowdStrike-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 298,27 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der CrowdStrike-Aktie liegt somit 77,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass CrowdStrike-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete CrowdStrike 0,000 USD aus.

CrowdStrike veröffentlichte am 27.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,31 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,19 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 1,17 Mrd. USD gegenüber 963,87 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

CrowdStrike dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 02.12.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,67 USD je CrowdStrike-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CrowdStrike-Aktie

Diese KI-Aktien haben 2025 den S&P 500 deutlich übertroffen - und sind sogar NVIDIA voraus

CrowdStrike-Aktie gewinnt: Umsatz von CrowdStrike knackt Milliardenschwelle

Ausblick: CrowdStrike veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

In eigener Sache

Übrigens: CrowdStrike und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf CrowdStrike

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CrowdStrike

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Nachrichten zu CrowdStrike

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu CrowdStrike

DatumRatingAnalyst
19.07.2019CrowdStrike A OverweightBarclays Capital
19.07.2019CrowdStrike A BuyNeedham & Company, LLC
08.07.2019CrowdStrike A OutperformOppenheimer & Co. Inc.
08.07.2019CrowdStrike A OverweightBarclays Capital
08.07.2019CrowdStrike A BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
19.07.2019CrowdStrike A OverweightBarclays Capital
19.07.2019CrowdStrike A BuyNeedham & Company, LLC
08.07.2019CrowdStrike A OutperformOppenheimer & Co. Inc.
08.07.2019CrowdStrike A OverweightBarclays Capital
08.07.2019CrowdStrike A BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CrowdStrike nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen