CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Mittwochnachmittag in Rot
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von CrowdStrike. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 530,24 USD.
Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 530,24 USD. Die CrowdStrike-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 527,88 USD ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 533,49 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 64.266 CrowdStrike-Aktien umgesetzt.
Am 04.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 555,74 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,81 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CrowdStrike-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 298,27 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der CrowdStrike-Aktie liegt somit 77,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass CrowdStrike-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete CrowdStrike 0,000 USD aus.
CrowdStrike veröffentlichte am 27.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,31 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,19 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 1,17 Mrd. USD gegenüber 963,87 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
CrowdStrike dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 02.12.2025 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,67 USD je CrowdStrike-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Analysen zu CrowdStrike
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.07.2019
|CrowdStrike A Overweight
|Barclays Capital
|19.07.2019
|CrowdStrike A Buy
|Needham & Company, LLC
|08.07.2019
|CrowdStrike A Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|08.07.2019
|CrowdStrike A Overweight
|Barclays Capital
|08.07.2019
|CrowdStrike A Buy
|Needham & Company, LLC
