Blick auf CrowdStrike-Kurs

CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Donnerstagabend mit roter Tendenz

06.11.25 20:23 Uhr
CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Donnerstagabend mit roter Tendenz

Die Aktie von CrowdStrike gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die CrowdStrike-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 531,00 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CrowdStrike
457,10 EUR -5,55 EUR -1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die CrowdStrike-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 531,00 USD. Die CrowdStrike-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 517,24 USD ab. Bei 526,68 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 411.507 CrowdStrike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 04.11.2025 auf bis zu 555,74 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 298,27 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der CrowdStrike-Aktie liegt somit 78,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte CrowdStrike am 27.08.2025 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,31 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,19 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 1,17 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 963,87 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die CrowdStrike-Bilanz für Q3 2026 wird am 02.12.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass CrowdStrike im Jahr 2026 3,67 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CrowdStrike-Aktie

Diese KI-Aktien haben 2025 den S&P 500 deutlich übertroffen - und sind sogar NVIDIA voraus

CrowdStrike-Aktie gewinnt: Umsatz von CrowdStrike knackt Milliardenschwelle

Ausblick: CrowdStrike veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

In eigener Sache

Nachrichten zu CrowdStrike

Analysen zu CrowdStrike

DatumRatingAnalyst
19.07.2019CrowdStrike A OverweightBarclays Capital
19.07.2019CrowdStrike A BuyNeedham & Company, LLC
08.07.2019CrowdStrike A OutperformOppenheimer & Co. Inc.
08.07.2019CrowdStrike A OverweightBarclays Capital
08.07.2019CrowdStrike A BuyNeedham & Company, LLC
