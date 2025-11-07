CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike gewinnt am Freitagabend an Fahrt

DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,81 +2,4%Nas22.937 -0,5%Bitcoin89.156 +1,6%Euro1,1565 +0,1%Öl63,61 +0,1%Gold4.000 +0,6%
Kurs der CrowdStrike

07.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von CrowdStrike gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die CrowdStrike-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 536,23 USD zu.

Um 20:08 Uhr stieg die CrowdStrike-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 536,23 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die CrowdStrike-Aktie bei 536,49 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 526,66 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten CrowdStrike-Aktien beläuft sich auf 329.090 Stück.

Am 04.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 555,74 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 3,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 298,27 USD ab. Derzeit notiert die CrowdStrike-Aktie damit 79,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten CrowdStrike-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 27.08.2025 äußerte sich CrowdStrike zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,31 USD gegenüber 0,19 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,17 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 963,87 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.12.2025 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,67 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

