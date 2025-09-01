CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Freitagabend höher
Die Aktie von CrowdStrike zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die CrowdStrike-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.
Um 20:08 Uhr stieg die CrowdStrike-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 436,26 USD. Die CrowdStrike-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 443,00 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 435,39 USD. Zuletzt wechselten 436.713 CrowdStrike-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.07.2025 bei 517,69 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CrowdStrike-Aktie somit 15,73 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 252,48 USD. Dieser Wert wurde am 13.09.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CrowdStrike-Aktie 42,13 Prozent sinken.
CrowdStrike-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CrowdStrike am 27.08.2025. Das EPS lag bei -0,31 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,19 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,28 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,17 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 963,87 Mio. USD ausgewiesen worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte CrowdStrike am 02.12.2025 vorlegen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,66 USD je CrowdStrike-Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.07.2019
|CrowdStrike A Overweight
|Barclays Capital
|19.07.2019
|CrowdStrike A Buy
|Needham & Company, LLC
|08.07.2019
|CrowdStrike A Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|08.07.2019
|CrowdStrike A Overweight
|Barclays Capital
|08.07.2019
|CrowdStrike A Buy
|Needham & Company, LLC
