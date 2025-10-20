DAX24.291 +1,9%Est505.687 +1,4%MSCI World4.344 +1,1%Top 10 Crypto15,17 +6,2%Nas22.990 +1,4%Bitcoin95.493 +2,5%Euro1,1660 ±-0,0%Öl60,82 -0,9%Gold4.350 +2,4%
CrowdStrike im Blick

CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger schicken CrowdStrike am Nachmittag ins Plus

20.10.25 16:09 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von CrowdStrike. Die CrowdStrike-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 493,03 USD.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
CrowdStrike
427,00 EUR 13,00 EUR 3,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,7 Prozent auf 493,03 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die CrowdStrike-Aktie sogar auf 493,66 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 486,53 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 71.154 CrowdStrike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.07.2025 markierte das Papier bei 517,69 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der CrowdStrike-Aktie ist somit 5,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.11.2024 bei 294,70 USD. Mit Abgaben von 40,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je CrowdStrike-Aktie.

Am 27.08.2025 legte CrowdStrike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,31 USD gegenüber 0,19 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite hat CrowdStrike im vergangenen Quartal 1,17 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 21,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CrowdStrike 963,87 Mio. USD umsetzen können.

CrowdStrike wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 02.12.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,67 USD je CrowdStrike-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CrowdStrike-Aktie

In eigener Sache

Analysen zu CrowdStrike

DatumRatingAnalyst
19.07.2019CrowdStrike A OverweightBarclays Capital
19.07.2019CrowdStrike A BuyNeedham & Company, LLC
08.07.2019CrowdStrike A OutperformOppenheimer & Co. Inc.
08.07.2019CrowdStrike A OverweightBarclays Capital
08.07.2019CrowdStrike A BuyNeedham & Company, LLC
