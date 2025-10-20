CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike gewinnt am Abend

CrowdStrike im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von CrowdStrike. Das Papier von CrowdStrike konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 2,9 Prozent auf 498,84 USD.

Um 20:06 Uhr konnte die Aktie von CrowdStrike zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,9 Prozent auf 498,84 USD. Zwischenzeitlich stieg die CrowdStrike-Aktie sogar auf 499,82 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 486,53 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 262.882 CrowdStrike-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.07.2025 bei 517,69 USD. Derzeit notiert die CrowdStrike-Aktie damit 3,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 294,70 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.11.2024). Mit Abgaben von 40,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass CrowdStrike-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete CrowdStrike 0,000 USD aus.

Am 27.08.2025 hat CrowdStrike die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CrowdStrike ein Ergebnis je Aktie von 0,19 USD vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,17 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 963,87 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von CrowdStrike wird am 02.12.2025 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass CrowdStrike im Jahr 2026 3,67 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CrowdStrike-Aktie

Diese KI-Aktien haben 2025 den S&P 500 deutlich übertroffen - und sind sogar NVIDIA voraus

CrowdStrike-Aktie gewinnt: Umsatz von CrowdStrike knackt Milliardenschwelle

Ausblick: CrowdStrike veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal