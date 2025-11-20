DAX23.279 +0,5%Est505.570 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,43 -8,2%Nas22.224 -1,5%Bitcoin74.998 -5,3%Euro1,1535 -0,1%Öl63,34 -0,5%Gold4.080 ±0,0%
Notierung im Blick

CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Abend mit Einbußen

20.11.25 20:23 Uhr
CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike am Abend mit Einbußen

20.11.25 20:23 Uhr

Die Aktie von CrowdStrike gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die CrowdStrike-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,7 Prozent auf 501,13 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CrowdStrike
434,50 EUR -14,15 EUR -3,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr rutschte die CrowdStrike-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 3,7 Prozent auf 501,13 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die CrowdStrike-Aktie bis auf 500,43 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 532,12 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 331.118 CrowdStrike-Aktien.

Am 13.11.2025 markierte das Papier bei 566,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 298,27 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der CrowdStrike-Aktie liegt somit 68,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für CrowdStrike-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CrowdStrike am 27.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,31 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,17 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 21,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 963,87 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 02.12.2025 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der CrowdStrike-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 01.12.2026.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,67 USD je CrowdStrike-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

