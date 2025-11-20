CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike steigt am Donnerstagnachmittag

CrowdStrike im Fokus

Die Aktie von CrowdStrike zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die CrowdStrike-Papiere zuletzt 3,0 Prozent.

Um 15:53 Uhr wies die CrowdStrike-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 536,03 USD nach oben. Die CrowdStrike-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 539,11 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 532,12 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 86.691 CrowdStrike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 566,75 USD markierte der Titel am 13.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 5,73 Prozent Plus fehlen der CrowdStrike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 298,27 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 44,36 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass CrowdStrike-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete CrowdStrike 0,000 USD aus.

Am 27.08.2025 lud CrowdStrike zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,31 USD gegenüber 0,19 USD im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat CrowdStrike mit einem Umsatz von insgesamt 1,17 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 963,87 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 21,28 Prozent gesteigert.

CrowdStrike wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 02.12.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.12.2026 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem CrowdStrike-Gewinn in Höhe von 3,67 USD je Aktie aus.

