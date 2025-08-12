CrowdStrike Aktie News: NASDAQ 100 Aktie CrowdStrike tendiert am Donnerstagabend südwärts

CrowdStrike im Blick

Die Aktie von CrowdStrike gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die CrowdStrike-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 415,04 USD.

Die CrowdStrike-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 415,04 USD. Die CrowdStrike-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 413,73 USD ab. Bei 417,79 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 201.292 CrowdStrike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 517,69 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CrowdStrike-Aktie somit 19,83 Prozent niedriger. Am 12.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 242,42 USD. Derzeit notiert die CrowdStrike-Aktie damit 71,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an CrowdStrike-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 03.06.2025 äußerte sich CrowdStrike zu den Kennzahlen des am 30.04.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,44 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,17 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CrowdStrike im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,10 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 921,04 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte CrowdStrike am 27.08.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 02.09.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass CrowdStrike im Jahr 2026 3,52 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

